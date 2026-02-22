L' Arena di Verona e il teatro al centro della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

Francesco Pannofino dirige la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali a Verona, teatro dell’evento, per la presenza di artisti come Achille Lauro e atleti come Deborah Compagnoni. La scelta dell’Arena si deve alla sua storia e alla capacità di accogliere grandi eventi. Il sindaco Damiano Tommasi partecipa al momento finale, che coinvolge anche una spettacolare esibizione di luci e musica. La serata si conclude con un grande applauso del pubblico presente.

Prima della prima La più importante “Prima” mai ospitata all’Arena. A pochi minuti dall’inizio de La traviata, qualcosa di inaspettato avviene dietro le quinte. Un’energia incontenibile, quella dell’Italia e di Verona, svela un mondo segreto, invade la scena, esce dall’Arena per accogliere le atlete e gli atleti, veri protagonisti di questi Giochi. L’azione live lascia spazio a un Film originale, con la partecipazione di special guest, e svela l’universo che si nasconde dietro la scena. Scopriamo Alfredo e Violetta, interpreti de La traviata, per poi addentrarci nelle viscere dell’Arena, dove si custodisce la memoria di tutti gli spettacoli che si sono succeduti in un secolo di attività. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Perché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali si tiene a Verona e non a Milano o CortinaLa decisione di spostare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Verona deriva dalla volontà di coinvolgere una città più vicina alle strutture sportive e di valorizzare il suo patrimonio culturale.

Achille Lauro sarà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina (all'Arena di Verona)Achille Lauro parteciperà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in programma il 22 febbraio all’Arena di Verona, dopo aver ricevuto l’invito dagli organizzatori.

