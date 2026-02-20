Al Cinema La Gioia | i saluti in sala a Napoli di Nicolangelo Gelormini Valeria Golino e Jasmine Trinca
L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend È al cinema dal 12 febbraio, La Gioia, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella e Betti Pedrazzi. Il regista Nicolangelo Gelormini insieme alle interpreti Valeria Golino e Jasmine Trinca incontreranno il pubblico presente in sala all'inizio della proiezione sabato 21 febbraio alle ore 21.00 a Casacinema (Via Cisterna dell'Olio, 46) e domenica 22 febbraio alle ore 18.30 al Cinema Filangieri (Via Gaetano Filangieri, 43).🔗 Leggi su Napolitoday.it
Valeria Golino, Jasmine Trinca e il regista Nicolangelo Gelormini al "Ricciardi" per la presentazione del film "La Gioia"Valeria Golino, Jasmine Trinca e il regista Nicolangelo Gelormini sono arrivati al Teatro Ricciardi di Capua per presentare il film
Cinema: in arrivo 'La Gioia' di Gelormini, con Golino e TrincaDomani arriva nelle sale italiane ‘La Gioia’, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Gioia, trama e cast del film con Valeria Golino e Jasmine Trinca al cinema dal 12 febbraio; La Gioia, nel film sulla vera storia della professoressa uccisa da un suo ex studente c'è un Saul Nanni in versione angelo maledetto (anche al femminile); La gioia, la recensione del film con Valeria Golino e Saul Nanni; La Gioia, un film che riflette la nostra società cannibale – Recensione.
La Gioia, legami proibiti e pericolosi per Valeria Golino nel nuovo film: la svolta tragicaLa Gioia di Nicolangelo Gelormini debutta nelle sale con Vision Distribution: Valeria Golino e Saul Nanni nel doloroso film drammatico tratto da una storia vera ... libero.it
La Gioia, la recensione del film con Valeria Golino e Jasmine TrincaCon La Gioia, unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2025, Nicolangelo Gelormini firma un’opera intensa e poetica, isp ... tg24.sky.it
Alcune foto della serata di ieri al Visionario con protagonisti il regista Nicolangelo Gelormini e l'attore Saul Nanni, ospiti in sala per presentare il film LA GIOIA! Foto di Riccardo Modena - facebook.com facebook
Nel nuovo film di Nicolangelo Gelormini interpreta un'insegnante immatura che perde la testa per un suo studente: qui riflette sulle rinunce che il suo lavoro le ha imposto ma anche sull'eros in cui continua a credere x.com