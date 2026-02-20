Al Cinema La Gioia | i saluti in sala a Napoli di Nicolangelo Gelormini Valeria Golino e Jasmine Trinca

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend È al cinema dal 12 febbraio, La Gioia, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella e Betti Pedrazzi. Il regista Nicolangelo Gelormini insieme alle interpreti Valeria Golino e Jasmine Trinca incontreranno il pubblico presente in sala all'inizio della proiezione sabato 21 febbraio alle ore 21.00 a Casacinema (Via Cisterna dell'Olio, 46) e domenica 22 febbraio alle ore 18.30 al Cinema Filangieri (Via Gaetano Filangieri, 43).🔗 Leggi su Napolitoday.it

Valeria Golino, Jasmine Trinca e il regista Nicolangelo Gelormini al "Ricciardi" per la presentazione del film "La Gioia"Valeria Golino, Jasmine Trinca e il regista Nicolangelo Gelormini sono arrivati al Teatro Ricciardi di Capua per presentare il film

Cinema: in arrivo 'La Gioia' di Gelormini, con Golino e TrincaDomani arriva nelle sale italiane ‘La Gioia’, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini.

