Domani arriva nelle sale italiane ‘La Gioia’, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini. La pellicola, con Valeria Golino e Jasmine Trinca, sarà nelle sale di tutta Italia. La distribuzione è affidata a Vision Distribution.

È in uscita il 12 febbraio nei cinema di tutta Italia il film ‘La Gioia’, diretto da Nicolangelo Gelormini e interpretato, tra gli altri, da Valeria Golino, Jasmine Trinca, Saul Nanni e Francesco Colella, distribuito da Vision Distribution. Nell’anteprima alla stampa andata in scena al Cinema Barberini di Roma, il regista ha così raccontato la genesi dell’opera, liberamente ispirato al caso di cronaca di Gloria Rosboch: “La cosa che mi ha colpito e che mi ha fatto dire ‘mi va di farlo’ è che non è una vera ricostruzione di un fatto di cronaca, non era soddisfare una curiosità morbosa rispetto a un fatto vero, successo realmente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cinema: in arrivo 'La Gioia' di Gelormini, con Golino e Trinca

