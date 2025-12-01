Mercatini di Natale di Bruxelles con agguato islamico | fumogeni e proteste contro i simboli della cristianità video

Venerdì nero a Bruxelles, in occasione dell’inaugurazione dei tradizionali mercatini di Natale: sulla 24esima edizione di Winter Wonders (Plaisirs d’Hiver), la celebre rassegna di eventi ed esposizioni dedicati al Natale e alla magia delle feste è piombata la prepotente protesta degli immigrati islamici.??? ALERTE INFO: Dans une scène terrifiante, des ISLAMISTES MUSULMANS ont pris d’assaut la soirée d’ouverture du marché de Noël à Bruxelles, agitant des drapeaux palestiniens, lançant des fumigènes et effrayant les familles. Le message est clair ici PAS DE NOËL. pic.twitter.com3qq4MeHKqh — Wolf? (@PsyGuy007) November 30, 2025 «In una scena terrificante, gli islamisti musulmani hanno preso d’assalto la serata di apertura del mercatino di Natale a Bruxelles, sventolando bandiere palestinesi, lanciando fumogeni e spaventando le famiglie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

