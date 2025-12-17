Ma cosa fa? Scontro totale alla Camera Salvini finisce sotto accusa | cosa succede

Il dibattito alla Camera è esploso in un confronto acceso, rivelando tensioni profonde tra maggioranza e opposizioni. Salvini finisce sotto accusa, mentre Elly Schlein scaglia un attacco diretto contro la premier Meloni, evidenziando lo scontro politico che anima il Parlamento e il clima acceso che caratterizza l’attuale scena politica italiana.

Il dibattito parlamentare svoltosi alla Camera dei Deputati ha messo in luce una profonda frattura tra la visione del governo e quella delle opposizioni, con la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha lanciato un attacco frontale e senza sconti alla premier Giorgia Meloni. Al centro della contesa non vi è solo la gestione della politica interna, ma soprattutto il posizionamento dell’ Italia nel complesso scacchiere internazionale, con particolare riferimento al prossimo Consiglio Europeo. Secondo la leader del Nazareno, il nostro Paese si presenta a questo appuntamento cruciale con una voce che somiglia più a un flebile sussurro che a un intervento autorevole, rischiando di perdere l’occasione di incidere sulle decisioni che daranno forma al futuro del continente e della sicurezza globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

