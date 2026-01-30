Giulia Bongiorno ha deciso di lasciare la difesa del colonnello Lorenzo Sabatino nel processo per la morte di Stefano Cucchi. La decisione arriva a pochi giorni dall’inizio dell’udienza e cambia gli equilibri dell’intera vicenda. La rinuncia apre uno spiraglio su come si svilupperà il procedimento nei prossimi mesi.

(Adnkronos) – Giulia Bongiorno rinuncia alla difesa del colonnello Lorenzo Sabatino nel processo Cucchi. “La posizione del colonnello – per il quale anche il procuratore generale, in sede di appello, aveva chiesto l’assoluzione e che ha rinunciato alla prescrizione – merita di essere esaminata con oggettività. Temendo che le ingiustificate polemiche sollevate in queste ore possano compromettere la necessaria serenità, provvederò a una rinuncia formale del mandato difensivo”, afferma all’Adnkronos l’avvocato Giulia Bongiorno. Mafia, l’allarme del Pg di Palermo: “Cosa nostra è ancora forte. Serve gestione etica del social” Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Cucchi, Giulia Bongiorno rinuncia alla difesa del carabiniere Sabatino

Giulia Bongiorno, presidente della commissione giustizia del Senato, ha presentato un nuovo testo del ddl contro la violenza sessuale.

Il procedimento riguardante i rimborsi dell'Università di Messina entra nel vivo, con Salvatore Cuzzocrea che rinuncia al ricorso in appello sul sequestro disposto dalla Procura.

