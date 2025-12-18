Via libera dal Parlamento Ue alla lista dei Paesi sicuri

Il Parlamento europeo ha dato il via libera al nuovo regolamento sui Paesi sicuri, stabilendo criteri chiari per la classificazione di quelli terzi e di origine. Questa decisione rappresenta un passo importante nella gestione delle politiche migratorie, garantendo procedure più trasparenti e condivise. La lista dei Paesi sicuri diventa così uno strumento fondamentale per migliorare l’efficienza e la sicurezza nei processi di accoglienza e controllo.

© Ilgiornale.it - Via libera dal Parlamento Ue alla lista dei "Paesi sicuri" C'è il semaforo verde del Parlamento europeo sul nuovo regolamento per la definizione dei Paesi "terzi" e dei Paesi "di origine" sicuri. Due punti chiave per la gestione dell'immigrazione e delle procedure accelerate di frontiera su cui ha puntato il governo Meloni con i centri in Albania. Un progetto di fatto stoppato dai provvedimenti dei magistrati italiani, ma che la premier ha sempre rilanciato ("I centri funzioneranno"), contando proprio sul nuovo pacchetto europeo in dirittura d'arrivo. Ieri con i voti della maggioranza di destra - formata da Ppe e conservatori - è stata approvata la posizione negoziale, di cui è relatore Alessandro Ciriani, Fdi, per stilare la lista degli Stati sicuri di provenienza dei migranti - un elenco a cui si aggiungerebbero ora anche Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia - e quella degli Stati terzi sicuri di transito, che possano farsi carico delle richieste di protezione internazionale, con la prospettiva di istituire dei "return hub". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: "Nella lista dei Paesi sicuri anche Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia" Leggi anche: Migranti, l'Ue approva la lista di Paesi di origine sicuri. Ira della Salis Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Omnibus I, il Parlamento Ue dà il via libera alla deregolamentazione; Via libera del Parlamento Ue alla risoluzione sull’aborto «sicuro e accessibile»; Mercosur, via libera del Parlamento Ue alle clausole di salvaguardia; Mercosur, via libera del Parlamento Ue alle clausole di salvaguardia: regole più stringenti a tutela degli agricoltori europei. Via libera del Parlamento Ue alla risoluzione sull’aborto «sicuro e accessibile» - Il provvedimento, non vincolante, correlato all'iniziativa di un milione di cittadini "La mia voce, la mia scelta". romasette.it

Dal Parlamento Ue via libera definitivo allo stop alle importazioni di gas russo - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Arriva il via libera definitivo del Parlamento Europeo allo stop delle importazioni di gas russo nell’Ue. lagazzettadelmezzogiorno.it

Parlamento UE approva lo stop totale al gas russo: via libera al piano contro la dipendenza da Mosca - Il Parlamento europeo approva il piano per ridurre la dipendenza dal gas russo: blocco del GNL dal 2026 e del gas via gasdotto entro il 2027. tag24.it

Green pass, via libera del Parlamento Ue ecco come viaggeremo dal primo luglio

Via libera del Parlamento europeo al nuovo regolamento sui Paesi terzi sicuri. Finalmente, rimpatri più veloci e stop alle domande di asilo infondate! - facebook.com facebook

Stop al gas russo in Ue, via libera definitivo dal Parlamento europeo. Lega e M5s votano contro x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.