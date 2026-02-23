Dai km h di Brignone ai salti lunghi quanto campi da calcio | tutti i numeri delle Olimpiadi

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono state segnate da imprese straordinarie, come le velocità raggiunte da Brignone e i salti lunghi quanto campi da calcio. Atleti di tutto il mondo hanno sfidato i limiti, portando a casa record e performance sorprendenti. Ogni disciplina ha regalato numeri che resteranno impressi nella memoria degli appassionati. Le immagini più spettacolari sono disponibili nel video di Gioele Anelli.

Terminate ufficialmente le Olimpiadi di Milano Cortina, ecco tutti i numeri più curiosi registrati dagli atleti: guarda il video di Gioele Anelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Crisi ortofrutta, quanto aumentano i prezzi dai campi agli scaffali: tutti i rincariLa crisi nel settore ortofrutticolo ha fatto salire i prezzi dai campi ai supermercati, colpendo tutte le tipologie di prodotti. Politica, letteratura, cinema: l'Italia vista dai campi da calcioL'Italia si presenta attraverso molteplici prospettive: politica, letteratura, cinema e anche il calcio. DOPPIETTA DA SOGNO A LIVIGNO! Simone Deromedis domina la finale Federico Tomasoni completa l'opera Uno skicross spettacolare, fatto di velocità, salti e sorpassi al limite. L'Italia firma un incredibile 1–2 che accende l'entusiasmo azzurro