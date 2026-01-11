Politica letteratura cinema | l' Italia vista dai campi da calcio

L’Italia si presenta attraverso molteplici prospettive: politica, letteratura, cinema e anche il calcio. Questi ambiti riflettono le sfumature della nostra storia e cultura, offrendo uno sguardo complesso e articolato sul Paese. Come suggerisce Franco Battiato, con il tempo emergono ricordi e aspetti nascosti, rendendo ogni aspetto della società italiana un elemento da conoscere e analizzare con attenzione e rispetto.

Franco Battiato diceva, in un suo brano, «lo sai che più s'invecchia, più affiorano ricordi lontanissimi». Giorgio Simonelli, storico che da molti lustri dispensa, nel programma Tv Talk, commenti televisivi adamantini, è niente affatto attempato: è un giuvnòt vercellese gravido di vitalità, né più né meno di quando giuvnòt lo era per anagrafe. L'entusiasmo con il quale seguita a vivere il football, da tifoso (milanista inveterato) prima che da studioso, è contagioso. Lo riverbera nello scritto, ogniqualvolta (e negli ultimi anni gli capita di frequente) scrive un libro sul tema. Non si sa se abbia dei trascorsi da atleta sul manto erboso, ma sappiamo che il suo volume Vai piedone vai! Come i media hanno raccontato il mondo del calcio.

