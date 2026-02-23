D’Agostino | Centrodestra forte ed unito segnale per le amministrative

D’Agostino afferma che la compattezza del centrodestra irpino deriva dalla volontà di rafforzare la presenza politica locale. La lista “Hirpinia Libera” ha ottenuto un ampio sostegno tra gli elettori, dimostrando una crescita significativa in termini di rappresentanza territoriale. Questa unità si riflette anche nelle strategie per le prossime amministrative, dove il gruppo punta a consolidare il proprio ruolo. La scelta di presentarsi uniti punta a rafforzare l’azione politica nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il centrodestra irpino si presenta compatto alle elezioni pe r il rinnovo del Consiglio provinciale con la lista “Hirpinia Libera”, un segnale importante che per un verso certifica una crescente capacità di rappresentanza sui territori e, per altro, alimenta la prospettiva unitaria anche in chiave amministrativa. Una lista forte, che dà rappresentanza a tutti i territori, composta da molti validi amministratori. Abbiamo lavorato nell’esclusivo interesse dei territori, salvaguardando l’unità della coalizione”. Così AngeLO Antonio D’Agostino, segretario provinciale di Forza Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Centrodestra Irpino: primo vertice unito verso le Amministrative 2026Il centrodestra irpino si riunisce per il primo vertice unito in vista delle amministrative 2026.

«Il centrodestra corre unito per le amministrative del 2027: a Carrara Fratelli d’ItaliaA Carrara, il centrodestra si presenta compatto per le elezioni del 2027.

Centrodestra, D’Agostino fa chiarezza: Giordano voleva le larghe intese. Chiudere al civismo è un suicidio.AVELLINO-Il segretario provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D’Agostino, interviene con una nota sulle amministrative e sulle vicende che stanno contrassegnando questa fase: Avverto l’urgenza d ... irpinianews.it

A questo tavolo si siedono i partiti. Amministrative, la linea di Fruncillo e RomeiQuesto è un tavolo di Centrodestra dove si siedono i partiti. Deve essere chiaro, a tutti, anche a chi aspira a essere il riferimento apicale di questo progetto. Con queste parole la presidente prov ... irpinianews.it

IrpiniaTv. . Le proposte civiche portate al tavolo da D’Agostino non convincono gli alleati, un buco nell’acqua che rischia di rompere il centrodestra e favorire i competitors. #itv - facebook.com facebook