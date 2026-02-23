D’accordo con Merz Meloni porta in Ue la linea del trattiamo con Washington Nuovi aiuti a Kyiv

Meloni ha portato in Ue la strategia del “trattiamo con Washington”, sostenendo che collaborare con gli Stati Uniti sia fondamentale. La sua posizione deriva dalla volontà di rafforzare i rapporti internazionali e tutelare gli interessi italiani, soprattutto in un momento di tensioni geopolitiche. Intanto, a Bruxelles, Tajani insiste sulla necessità di mantenere la calma sui dazi e di sostenere l’assistenza a Kyiv. La discussione tra i leader europei continua senza risposte definitive.

Tajani a Bruxelles predica calma nel reagire alla sentenza della Corte suprema sui dazi (in linea con Berlino). Domani il vertice in videocollegamento sull'Ucraina. Sul fronte interno la premier esprime "sgomento" per le indagini sui fatti di Rogoredo: "Un tradimento nei confronti dell'onorabilità delle nostre forze dell'ordine" Fermato il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo. Sulla pistola c'è solo il suo dna Da una parte c’è la missione del vicepremier Antonio Tajani, che a Bruxelles gioca di sponda con la Germania predicando calma sui dazi (e tranquillizza le imprese italiane). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La Germania e la frattura dell’Ue con l’America Maga di Trump. Meloni sta con il tycoon: “Non sono d’accordo con Merz”Giorgia Meloni non partecipa alla conferenza di Monaco perché si trova ad Addis Abeba, dove sta seguendo il “piano Mattei” in Etiopia.

Ue, Meloni: d’accordo con Merz, deve fare di più per se stessaIl presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto che l’Unione Europea deve impegnarsi di più per rafforzare la sua posizione, condividendo la posizione di Friedrich Merz.

