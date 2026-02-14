Ue Meloni | d’accordo con Merz deve fare di più per se stessa

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto che l’Unione Europea deve impegnarsi di più per rafforzare la sua posizione, condividendo la posizione di Friedrich Merz. Meloni ha sottolineato che l’Europa attraversa un momento difficile e ha bisogno di prendere decisioni più decise per difendersi meglio. Nella sua intervista, ha anche ricordato come la collaborazione tra Europa e Stati Uniti sia fondamentale, ma richiede sforzi concreti.

Addis Abeba, 14 feb. (askanews) – "E' evidente che siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali, siamo anche in una fase particolare dei rapporti tra Europa e Stati Uniti. Credo che Merz faccia una valutazione corretta quando dice che l'Europa deve occuparsi di se stessa, che deve fare di più sulla sicurezza, sulla colonna europea della Nato". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della sua partecipazione ai lavori dell'Unione africana, a proposito delle dichiarazioni di ieri del Cancelliere tedesco.