Asse Firenze-Vienna | avviata l’interlocuzione con gli Asburgo per il Diamante Fiorentino

La Regione Toscana ha avviato un dialogo con le autorità austriache per il recupero e la valorizzazione del Diamante Fiorentino nell’ambito dell’asse Firenze-Vienna. La discussione mira a definire un percorso condiviso, sottolineando l’importanza culturale e storica di questo patrimonio. L’iniziativa rappresenta un passo importante per rafforzare i legami tra le due realtà e promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico.

FIRENZE – La partita sul Diamante Fiorentino è aperta. La Regione Toscana scende in campo e rivendica un ruolo da protagonista. Non è solo una questione di valore economico, ma di rispetto per la storia e per le volontà di Anna Maria Luisa de’ Medici. L’assessora alla cultura, Cristina Manetti, è chiara. La Toscana è l’unica regione che ha mantenuto i confini dell’antico Granducato. Proprio a questo territorio l’Elettrice Palatina pensava quando siglò il famoso Patto di Famiglia. L’ultima dei Medici pose un vincolo indissolubile: i beni della dinastia dovevano restare a Firenze. Lo scopo? Essere “ornamento dello Stato, utilità del pubblico e attirare la curiosità dei forestieri “. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Diamante fiorentino: la Regione chiede che gli Asburgo-Lorena lo restituiscano a Firenze. Il testamento di Maria Luisa de’Medici Leggi anche: Avviati contatti con Carlo d'Asburgo-Lorena, lo storico ‘Diamante Fiorentino’ potrebbe tornare a casa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inizio mini-trekking "Uno Panis" di #SantoStefano #firenze #medioevo #rifredi partenza Ponte all'Asse x.com Cassetti1926. . Il Mondo Illuminato dello Gnomone Creato nel 1486 da Paolo Dal Pozzo Toscanelli, lo Gnomone rappresenta un capolavoro di ingegno scientifico. Questo straordinario strumento, con un foro di appena 2 cm, proietta la luce solare per ben 90 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.