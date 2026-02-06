I Bandierai degli Uffizi parteciperanno alla parata di Hong Kong per il Capodanno cinese. Sono stati scelti tra tanti gruppi internazionali per sfilare nella

Firenze, 6 febbraio 2026 – Trasferta di grandissimo prestigio per i Bandierai degli Uffizi. Gli sbandieratori del Calcio Storico Fiorentino sono stati selezionati tra i gruppi internazionali che parteciperanno alla "Chatay Internacional Chinese New Year Night Parade" di Hong Kong, la spettacolare parata notturna che si svolge il primo giorno del capodanno cinese, che quest'anno cade il 17 febbraio. La parata considerata tra le più importanti al mondo attira centinaia di migliaia di turisti da tutto il mondo ed è seguita in tv da milioni di persone. E' un grande onore, dice Antonio Marrone, capogruppo dei Bandierai degli Uffizi, portare le tradizioni della nostra città in un contesto internazionale di questa importanza e farlo con un numero così imponente di figuranti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Bandierai degli Uffizi a Hong Kong per il capodanno cinese

I Bandierai degli Uffizi applauditi in CatalognaFirenze, 23 luglio 2025 – Grande successo per i Bandierai degli Uffizi che, nei giorni scorsi, si sono esibiti in Spagna, nella municipalità catalana di Tortosa, in occasione della XXVIII edizione ... lanazione.it

