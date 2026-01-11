ATP Hong Kong 2026 Musetti Sonego conquistano il titolo in doppio! Khachanov Rublev sconfitti in finale

A Hong Kong, nel torneo ATP 250 2026, Musetti e Sonego si sono aggiudicati il titolo di doppio, sconfiggendo in finale Khachanov e Rublev con il punteggio di 6-4, 2-6 e 10-1 nel match tie-break. Gli azzurri hanno dimostrato solidità e determinazione, conquistando un risultato importante nel circuito internazionale. Questa vittoria rappresenta un momento positivo per il tennis italiano nel panorama mondiale.

Lorenzo Musetti riscatta subito la delusione per la sconfitta patita in singolare e conquista il titolo di doppio dell'ATP 250 di Hong Kong 2026 di tennis in coppia con Lorenzo Sonego: gli azzurri nell'ultimo atto piegano al match tiebreak i russi Karen Khachanov ed Andrey Rublev, battuti per 6-4 2-6 10-1 in un'ora e diciotto minuti di gioco. Nel primo set si registra il deciding point nel terzo game, nel quale gli azzurri annullano la palla break e tengono la battuta, poi i servizi tornano a dominare fino al settimo gioco, con gli italiani avanti per 4-3. Nell'ottavo game Musetti e Sonego strappano la battuta a quindici ai russi e vanno a servire per il set.

Si ferma in finale all'Atp 250 di Hong Kong Lorenzo Musetti. Il tennista toscano è stato battuto in due set dal kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 38 minuti di gioco. Una partita equilibrata nella prima parte, poi condizionata dal pro - facebook.com facebook

Lorenzo Musetti ha perso la finale del torneo ATP 250 di tennis di Hong Kong x.com

