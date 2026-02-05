I preparativi di Elettra Lamborghini per Sanremo 2026 | vola a Parigi per il primo fitting degli abiti

Elettra Lamborghini ha già iniziato i preparativi per il Festival di Sanremo 2026. La cantante si è recata a Parigi per il primo fitting degli abiti che indosserà sul palco. La sua partenza è avvenuta pochi giorni fa e la scelta di Parigi non è casuale: qui si trovano alcuni dei designer più richiesti. Ora Elettra si concentra sulla scelta del look che la accompagnerà durante la manifestazione, senza perdere tempo.

Manca poco più di un mese al Festival di Sanremo 2026 ed Elettra Lamborghini ha dato ufficialmente il via ai preparativi, in che modo? È volata a Parigi per il primo fitting.

