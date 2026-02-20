Trump non si arrende e sfida i giudici | ‘Dazi illegali? Restano in vigore e subito una nuova tariffa globale del 10%’
Donald Trump ha deciso di non arrendersi e ha annunciato che i dazi imposti resteranno in vigore, nonostante una sentenza della Corte Suprema. Il politico ha dichiarato di voler adottare una nuova strategia, minacciando di introdurre immediatamente una tariffa globale del 10%. La sua posizione mette in discussione le decisioni dei giudici e apre uno scontro diretto con le autorità legali. La vicenda si protrae con tensioni crescenti tra le parti coinvolte.
Donald Trump è furioso. Alla conferenza stampa organizzata all’ultimo minuto a Washington per commentare la sentenza dei giudici della Corte Suprema americana che hanno dichiarato “illegali” i dazi Usa, il Tycoon è apparso particolarmente sconvolto. “Sono molto deluso, mi vergogno per alcuni giudici che non hanno avuto il coraggio di fare la cosa giusta per l’America“, ha sostenuto il presidente degli Stati Uniti, prima di procedere ad una serie di commenti piuttosto particolari su quanto accaduto. “I Paesi che ci truffano sono in estasi” dopo la decisione della Corte Suprema sui dazi, ha sostenuto il presidente degli Usa, chiarendo che la sentenza sarebbe arrivata a seguito di una serie di ingerenze straniere.🔗 Leggi su Ildifforme.it
