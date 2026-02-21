Dazi Trump non arretra e attacca i giudici della Corte Suprema Tariffa globale del 10% in vigore da martedì 24 febbraio | chi colpirà
Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che, a partire da martedì 24 febbraio, entrerà in vigore una tariffa globale del 10%. La decisione è stata presa in risposta alla sentenza della Corte Suprema, che ha dichiarato illegittima l’imposizione di dazi senza l’approvazione del Congresso. Il presidente degli Stati Uniti ha reagito criticando i giudici e confermando l’intenzione di applicare le nuove tariffe. La misura interesserà diversi settori dell’economia americana.
Roma, 21 febbraio 2026 – Dazi, Trump non arretra. Il presidente degli Stati Uniti, dopo la sentenza della Corte Suprema americana che sostanzialmente ritiene illegittima l’imposizione di tariffe doganali per decisione del presidente Usa (è materia che riguarda il Congresso), come nel suo stile rilancia: attacca i giudici e impone un nuovo dazio globale al 10%. La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump. Lui: "Una vergogna" L’attacco di Trump alla Corte Suprema. "Quei membri della Corte Suprema che hanno votato contro il nostro metodo dei dazi, del tutto accettabile e corretto, dovrebbero vergognarsi.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Trump non si arrende e sfida i giudici: ‘Dazi illegali? Restano in vigore e subito una nuova tariffa globale del 10%’Donald Trump ha deciso di non arrendersi e ha annunciato che i dazi imposti resteranno in vigore, nonostante una sentenza della Corte Suprema.
La Corte Suprema annulla i dazi perché “illegittimi”, Trump risponde con una nuova tariffa globale del 10%La Corte Suprema ha dichiarato illegittimi i dazi imposti dal governo, causando una forte reazione del presidente Trump.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
