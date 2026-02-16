Da Umberto Eco ai Savana Funk | 10 eventi da non perdere a Bologna dal 16 al 22 febbraio 2026

Umberto Eco, deceduto nel 2016, ha ispirato una serie di eventi a Bologna dal 16 al 22 febbraio 2026, tra cui una maratona culturale di 24 ore che celebra la sua memoria. La manifestazione include proiezioni, conferenze e letture pubbliche presso diversi luoghi della città, coinvolgendo studiosi e appassionati. Inoltre, la settimana si arricchisce con concerti dei Savana Funk e spettacoli teatrali, offrendo un ricco programma di intrattenimento. Non mancheranno i festeggiamenti per il Capodanno cinese, con sfilate e mercatini tradizionali nel centro storico.

Bologna, 16 febbraio 2026 - Sotto le Due Torri, il cartellone si accende con il ritorno "digitale" di Umberto Eco a dieci anni dalla scomparsa e le riflessioni filosofiche di Andrea Pezzi sull’intelligenza artificiale, segnando un passaggio di testimone tra umanesimo classico e innovazione. Ma è anche una settimana di celebrazioni globali, con il Capodanno cinese che colora il Mazzacorati e la magnificenza della danza orientale al Duse. Dalle note immortali di Fabrizio De André rilette dai Damadorè al graffio contemporaneo di Vegas Jones e dei Gaznevada, la città offre un mosaico di suoni e linguaggi che spaziano dalla satira civile di Lella Costa alla leggerezza intelligente di Max Angioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

