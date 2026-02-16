Da Umberto Eco ai Savana Funk | 10 eventi da non perdere a Bologna dal 16 al 22 febbraio 2026

Umberto Eco, deceduto nel 2016, ha ispirato una serie di eventi a Bologna dal 16 al 22 febbraio 2026, tra cui una maratona culturale di 24 ore che celebra la sua memoria. La manifestazione include proiezioni, conferenze e letture pubbliche presso diversi luoghi della città, coinvolgendo studiosi e appassionati. Inoltre, la settimana si arricchisce con concerti dei Savana Funk e spettacoli teatrali, offrendo un ricco programma di intrattenimento. Non mancheranno i festeggiamenti per il Capodanno cinese, con sfilate e mercatini tradizionali nel centro storico.

Bologna, 16 febbraio 2026 - Sotto le Due Torri, il cartellone si accende con il ritorno "digitale" di Umberto Eco a dieci anni dalla scomparsa e le riflessioni filosofiche di Andrea Pezzi sull’intelligenza artificiale, segnando un passaggio di testimone tra umanesimo classico e innovazione. Ma è anche una settimana di celebrazioni globali, con il Capodanno cinese che colora il Mazzacorati e la magnificenza della danza orientale al Duse. Dalle note immortali di Fabrizio De André rilette dai Damadorè al graffio contemporaneo di Vegas Jones e dei Gaznevada, la città offre un mosaico di suoni e linguaggi che spaziano dalla satira civile di Lella Costa alla leggerezza intelligente di Max Angioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Umberto Eco ai Savana Funk: 10 eventi da non perdere a Bologna dal 16 al 22 febbraio 2026 I 10 eventi da non perdere a Bologna dal 12 al 18 gennaio Ecco una selezione degli eventi più interessanti a Bologna dal 12 al 18 gennaio. Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 16 al 10 febbraio 2026: l'incidente di Johnny, Umberto rischia Il personaggio Johnny si trova coinvolto in un incidente che mette in allarme gli altri personaggi, e la causa è una distrazione durante una scena di lavoro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Una maratona web globale per il decennale della scomparsa di Umberto Eco — Italiano; Umberto Eco, esercizi di antiretorica con le note a margine; I dieci anni senza Umberto Eco: il ricordo di Andreose e il primo libro libero; Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale Eco Eco Eco. Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale Eco Eco EcoA dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale senza precedenti: Eco Eco Eco – A World-Wide Talk ... orizzontescuola.it The Fashion Show di Rivista Studio fa il suo esordio dal vivo, assieme a Cathy HorynSi terrà sui canali YouTube della Fondazione Umberto Eco e della Fondazione Bottega Finzioni Ets, alle 12 del 18 febbraio, ora italiana. rivistastudio.com A dieci anni dalla morte, Umberto Eco unisce il mondo in una maratona di 24 ore x.com Il 19 febbraio del 2016 moriva Umberto Eco. «La sua grandezza ancora la dobbiamo capire», disse allora Elisabetta Sgarbi, al Castello Sforzesco di Milano, dove una folla oceanica accorse a rendere l’ultimo omaggio al professore. «Per me era un amico e lo facebook