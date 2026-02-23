Caso Cuzzocrea il Riesame blocca attività accademica ma Biomorf discute sulla sua afferenza

Il Riesame ha deciso di sospendere le attività accademiche legate a Salvatore Cuzzocrea, coinvolto nello scandalo dei rimborsi d’oro, per una disputa sulla sua afferenza istituzionale. Biomorf contesta il collegamento con l’ex rettore, portando avanti una discussione interna sull’autenticità delle sue funzioni. La convocazione dell’Università di Messina ha riacceso il dibattito su questa intricata situazione. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione tra le parti coinvolte.

La vicenda, tra processi pendenti e interrogativi sul ruolo attuale, mantiene alta l’attenzione della comunità universitaria Una convocazione interna dell’Università di Messina riaccende i riflettori sulla delicata vicenda che coinvolge l’ex rettore Salvatore Cuzzocrea, dimessosi per lo scandalo dei rimborsi d’oro. L’avviso, destinato ai membri del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, contiene una richiesta di “afferenza” al dipartimento Biomorf da parte dell’ex magnifico rettore, attualmente docente a Chibiofaram. La notizia ha suscitato malumori nel mondo accademico, anche alla luce delle vicende giudiziarie. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Caso rimborsi Unime, Cuzzocrea rinuncia al Riesame sul sequestro: la difesa punta al GipIl procedimento riguardante i rimborsi dell'Università di Messina entra nel vivo, con Salvatore Cuzzocrea che rinuncia al ricorso in appello sul sequestro disposto dalla Procura.

Caso rimborsi all'Università, stop di un anno per Cuzzocrea: niente arresti ma interdizione da tutti gli ateneiLa vicenda riguarda il caso di rimborsi all'Università che ha portato alla sospensione temporanea di Salvatore Cuzzocrea.

