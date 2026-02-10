Santanchè indagata anche per Bioera Schlein | Meloni non faccia lo struzzo M5s | Si dimetta per la credibilità delle istituzioni

La ministra Daniela Santanchè torna al centro dell'attenzione dopo essere stata iscritta nel registro degli indagati per bancarotta dalla Procura di Milano. L'inchiesta riguarda Bioera, ma è un fascicolo separato dal caso Ki Group. La notizia mette in discussione la credibilità del governo e accende le polemiche politiche. Schlein chiede a Meloni di non ignorare la questione e di agire, mentre il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni di Santanchè per tutelare le istituzioni. Intanto, la ministra si difende e promette di chiar

Torna sotto i riflettori il caso Daniela Santanchè dopo la notizia che la ministra del Turismo risulta indagata per bancarotta dalla Procura di Milano nell’inchiesta che riguarda Bioera, un procedimento distinto da quello sul fallimento di Ki Group. Un déjà-vu rispetto a quanto accaduto lo scorso anno, quando la posizione della ministra rimase in bilico per settimane dopo le vicende legate al caso Visibilia. La linea di Fratelli d’Italia resta che a fare fede è il rinvio a giudizio, non l’iscrizione nel registro degli indagati. Le opposizioni tornano all’attacco chiedendo un passo indietro dell’esponente del partito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Santanchè indagata anche per Bioera, Schlein: “Meloni non faccia lo struzzo”. M5s: “Si dimetta per la credibilità delle istituzioni” Approfondimenti su Santanchè Bioera Fallimento Bioera, ministra Santanchè indagata a Milano per bancarotta La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per bancarotta. Caso Santanchè, ministra indagata per bancarotta per il fallimento di Bioera La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è di nuovo sotto inchiesta a Milano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Santanchè Bioera Argomenti discussi: Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta; Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta; Santanché: Dal governo nuove risorse per le regioni del Sud colpite dal maltempo; Askatasuna, l’annuncio dei militanti: In piazza a Roma il 28 marzo. Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarottaLa ministra del Turismo è sotto la lente dalla procura di Milano per Bioera, la spa del gruppo di biofood di cui è stata presidente fino al 2021. I legali: Atto dovuto ... ilfoglio.it Daniela Santanchè indagata per bancarotta: nuovo fascicolo sul fallimento BioeraDaniela Santanchè indagata dalla Procura di Milano per bancarotta nel caso Bioera: il nuovo procedimento si aggiunge alle altre inchieste che riguardano le società del gruppo e il ruolo ricoperto dall ... notizie.it Non solo Ki Group, Santanchè indagata per bancarotta anche su Bioera Spa Dopo il crac di Ki Group, la procura di Milano ha aperto un’altra inchiesta nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanché. L’ipotesi è di bancarotta anche per Bioera sp - facebook.com facebook La ministra Santanchè è indagata in un altro caso di bancarotta per il crack di Bioera x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.