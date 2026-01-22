Un nuovo ponte sul fiume Tanagro per migliorare la mobilità urbana di Polla e valorizzare il patrimonio storico

A Polla, un nuovo ponte sul fiume Tanagro mira a migliorare la mobilità urbana, collegando il centro storico con le zone di espansione e valorizzando il patrimonio locale. L’intervento intende trasformare il fiume da barriera a elemento di connessione, favorendo uno sviluppo più armonioso e sostenibile della città. Questo progetto rappresenta un passo importante per rafforzare la coesione urbana e preservare le caratteristiche storiche del territorio.

Oltre tre milioni di euro recuperati dalla Guardia di Finanza sulla verifica della regolarità delle concessioni demaniali marittime Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella Oltre tre milioni di euro recuperati dalla Guardia di Finanza sulla verifica della regolarità delle concessioni demaniali marittime Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella Oltre tre milioni di euro recuperati dalla Guardia di Finanza sulla verifica della regolarità delle concessioni demaniali marittime Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella Oltre tre milioni di euro recuperati dalla Guardia di Finanza sulla verifica della regolarità delle concessioni demaniali marittime Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella Oltre tre milioni di euro recuperati dalla Guardia di Finanza sulla verifica della regolarità delle concessioni demaniali marittime Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella L’intervento previsto a Polla, si propone di trasformare il fiume Tanagro da un elemento di separazione a un fattore di connessione tra il centro storico e le aree di più recente espansione urbana. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Un nuovo ponte sul fiume Tanagro per migliorare la mobilità urbana di Polla e valorizzare il patrimonio storico Vallodi Diano, nasce il nuovo ponte sul fiume Tanagro a PollaVallodi Diano presenta il nuovo ponte sul fiume Tanagro a Polla, un'infrastruttura che mira a migliorare la mobilità locale e a valorizzare il patrimonio storico della zona. Leggi anche: Nuovo ponte sul fiume Sisto, ok al progetto. Ecco i prossimi passi Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Nuovo Ponte Nuovo; Un nuovo ponte sul Serchio tra Ripafratta e Filettole: la richiesta alla Regione; Lecco, inaugurato il ponte Manzoni che unisce Milano e la Valtellina; Tre inaugurazioni in quattro giorni: quarto ponte e svincoli pronti per le Olimpiadi. Polla, nasce il nuovo ponte sul fiume TanagroUn nuovo ponte sul fiume Tanagro per migliorare la mobilità urbana, valorizzare il patrimonio storico e riqualificare un'area centrale della città. (ANSA) ... ansa.it Polla, nuovo ponte sul fiume TanagroUna nuova opera pubblica a Polla, provincia di Salerno, che punta a recuperare e valorizzare uno degli spazi più suggestivi della città, rendendolo pienamente ... napolivillage.com Polla, al via il nuovo ponte sul Tanagro: mobilità sostenibile e riqualificazione al centro del progetto - facebook.com facebook INAUGURATO IL NUOVE PONTE MANZONI A #LECCO Il presidente #Fontana: “Il nuovo ponte Manzoni rappresenta un tassello strategico per il miglioramento delle connessioni nel quadro delle infrastrutture lecchesi che stiamo implementando in questi an x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.