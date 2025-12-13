Cusano l’opposizione sollecita interventi urgenti sulla SP76 per la sicurezza stradale

Il gruppo consiliare Nuova Cusano sollecita interventi urgenti sulla SP76 per migliorare la sicurezza stradale, evidenziando rischi per studenti, cittadini e attività commerciali tra scuole e chiese. La richiesta nasce dall’esigenza di garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutta la comunità.

Comunicato Stampa Il gruppo consiliare evidenzia rischi per studenti, fedeli e cittadini tra scuole, chiesa e attività commerciali I consiglieri del gruppo d'opposizione Nuova Cusano, capogruppo Marino Di Muzio, insieme ad Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, con la . Continua "Il tratto - si legge nella nota di Nuova Cusano- attraversa il centro urbano e va dall'incrocio con via dei Bersaglieri fino all'incrocio con via S. Maria".