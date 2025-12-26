Mara 19 anni reduce da due anni disturbi alimentari | Ero arrivata al punto che non riuscivo a bere nemmeno l’acqua Rifiutavo anche il dentifricio Oggi il Natale per me ha un nuovo valore
Grazie a un percorso psicologico dedicato, è riuscita a superare gli anni segnati da un rapporto molto difficile con il cibo: «Volevo essere malata, mi identificavo con il mio disturbo, tutti i miei pensieri erano rivolti alla malattia», racconta Mara. Che descrive anche il piacere di affrontare adesso i momenti conviviali delle festività con uno spirito tutto nuovo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
