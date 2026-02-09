La Grecia a Roma la mostra ai Musei Capitolini-Villa Caffarella
La mostra “La Grecia a Roma” apre le porte ai Musei Capitolini-Villa Caffarella. Insieme, ripercorre il legame tra le due civiltà attraverso opere d’arte e reperti storici. I visitatori possono scoprire come la cultura greca abbia influenzato profondamente Roma, lasciando tracce visibili nelle sculture, nei templi e nelle opere d’arte. La mostra si presenta come un viaggio nel passato, tra pezzi autentici e ricostruzioni, per capire meglio la lunga storia di scambi culturali tra le due civiltà.
Arte nella Capitale. Il profondo legame artistico e culturale tra le due civiltà rivive nella mostra “La Grecia a Roma”. Ai Musei Capitolini, oltre 150 opere, esposte fino al 12 aprile. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondimenti su Musei Capitolini
Musei gratis oggi a Roma, eccezionalmente a ingresso gratuito anche la mostra La Grecia a Roma ai Musei Capitolini
Oggi a Roma i musei sono aperti gratuitamente.
Domenica 1° febbraio eccezionalmente a ingresso gratuito anche la mostra “La Grecia a Roma” ai Musei Capitolini
Domenica 1° febbraio i Musei Capitolini aprono le porte gratuitamente, e anche la mostra “La Grecia a Roma” potrà essere visitata senza spendere un euro.
La Grecia a Roma, la mostra ai Musei Capitolini-Villa Caffarella
Ultime notizie su Musei Capitolini
Argomenti discussi: Nuove proposte per la mostra LA GRECIA A ROMA a Palazzo Caffarelli; Visite guidate gratuite alla mostra La Grecia a Roma; La Grecia a Roma: nuove visite guidate gratuite e audioguida inclusa, ai Musei Capitolini; La Grecia a Roma: la grande mostra ai Musei Capitolini fino al 12 aprile 2026.
La Grecia a Roma: un dialogo che ha cambiato l’arte dell’OccidenteAi Musei Capitolini, negli spazi di Villa Caffarelli, è in corso fino al 12 aprile 2026 la grande mostra La Grecia a Roma, un progetto espositivo di ... villegiardini.it
Musei gratis oggi a Roma, eccezionalmente a ingresso gratuito anche la mostra La Grecia a Roma ai Musei CapitoliniIngresso gratuito per tutti il 1° febbraio - prima domenica del mese - nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della ... funweek.it
#viaggi26 21-22 febbraio a Roma : tra ve visite in programma, la mostra dei gioielli di Cartier ai Musei Capitolini. facebook
Dettagli #Roma Musei Capitolini x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.