La Grecia a Roma la mostra ai Musei Capitolini-Villa Caffarella

La mostra “La Grecia a Roma” apre le porte ai Musei Capitolini-Villa Caffarella. Insieme, ripercorre il legame tra le due civiltà attraverso opere d’arte e reperti storici. I visitatori possono scoprire come la cultura greca abbia influenzato profondamente Roma, lasciando tracce visibili nelle sculture, nei templi e nelle opere d’arte. La mostra si presenta come un viaggio nel passato, tra pezzi autentici e ricostruzioni, per capire meglio la lunga storia di scambi culturali tra le due civiltà.

