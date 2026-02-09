La Grecia a Roma la mostra ai Musei Capitolini-Villa Caffarella

La mostra “La Grecia a Roma” apre le porte ai Musei Capitolini-Villa Caffarella. Insieme, ripercorre il legame tra le due civiltà attraverso opere d’arte e reperti storici. I visitatori possono scoprire come la cultura greca abbia influenzato profondamente Roma, lasciando tracce visibili nelle sculture, nei templi e nelle opere d’arte. La mostra si presenta come un viaggio nel passato, tra pezzi autentici e ricostruzioni, per capire meglio la lunga storia di scambi culturali tra le due civiltà.

Arte nella Capitale. Il profondo legame artistico e culturale tra le due civiltà rivive nella mostra “La Grecia a Roma”. Ai Musei Capitolini, oltre 150 opere, esposte fino al 12 aprile. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Domenica 1° febbraio eccezionalmente a ingresso gratuito anche la mostra “La Grecia a Roma” ai Musei Capitolini

