Crozza-Meloni diventa Giorgia Pitony | Dico cose che non si possono sentire ma mi dicono brava…

Maurizio Crozza ha creato “Giorgia Pitony” come parodia di Giorgia Meloni, dopo aver ascoltato commenti sorprendenti sulla sua imitazione. La scelta di rinominare il personaggio si lega alla voglia di sorprendere il pubblico con una versione più ironica e irriverente. L’attore ha deciso di usare un nome diverso per accentuare il tono satirico della sua interpretazione. La nuova stagione di “Fratelli di Crozza” debutta il 6 marzo, con questa novità in prima linea.

Maurizio Crozza trasforma Meloni nella "Tony Pitony della politica italiana" nella nuova stagione di Fratelli di Crozza dal 6 marzo Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fratelli di Crozza, Giorgia Meloni diventa “Giorgia Pitony”Giorgia Meloni si trasforma in “Giorgia Pitony” a causa di un'interpretazione satirica di Maurizio Crozza.

“Giorgia Meloni non è così appiattita su Trump è il miglior primo ministro in Europa. L’idea della patrimoniale non mi piace. Comprare noi Gedi? Non dico che non mi piacerebbe”: così Pier Silvio BerlusconiIn questo articolo si esplorano le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, tra il giudizio sulla leadership di Giorgia Meloni, le opinioni sull’idea della patrimoniale e i progetti futuri di Mediaset, tra cui possibili acquisizioni.

Crozza Calenda Giorgia, prendi me. Non contano le dimensioni dei parlamentari ma come li si usano

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Petrecca dimesso, Crozza diventa Cazzullo e ripercorre gli sfondoni olimpici della telecronaca in Una ca**ata particolare - Il video.

Crozza-Meloni esilarante Giorgia Pitony: Dico cose che nun se possono sentì. Ma me dicono bravaMaurizio Crozza torna a vestire i panni di Giorgia Meloni in una versione inedita e surreale: nasce Giorgia Pitony, la Tony Pitony della politica italiana. Come lui dico cose che non si possono s ... repubblica.it

Fratelli di Crozza, Giorgia Meloni diventa Giorgia PitonyFratelli di Crozza, Giorgia Meloni diventa Giorgia Pitony ... msn.com

Fratelli, peccato che la Meloni non vada a Sanremo, perché noi ce la siamo immaginata cosi... #FratelliDiCrozza dal 6 marzo in prima serata sul NOVE - facebook.com facebook