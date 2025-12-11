Giorgia Meloni non è così appiattita su Trump è il miglior primo ministro in Europa L’idea della patrimoniale non mi piace Comprare noi Gedi? Non dico che non mi piacerebbe | così Pier Silvio Berlusconi
In questo articolo si esplorano le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, tra il giudizio sulla leadership di Giorgia Meloni, le opinioni sull’idea della patrimoniale e i progetti futuri di Mediaset, tra cui possibili acquisizioni. Berlusconi sottolinea il cambiamento dell’azienda, definendola una multinazionale italiana di successo nel settore dei media.
“Il 2025 è stato un anno straordinario”, esulta Pier Silvio Berlusconi. “Non siamo più quello che eravamo prima, oggi siamo una multinazionale e siamo l’unica multinazionale italiana nel settore dei media. È un dato importante”, ribadisce l’editore che non nasconde la soddisfazione per aver superato per il terzo anno consecutivo la Rai (37,5% vs 35,8% nelle 24 ore). “Non mi candido tutte le mie energie sono concentrate su Mediaset”. “Siamo soddisfatti, meglio di così non poteva andare ma non siamo appagati”, spiega nel corso dell’incontro stampa natalizio. Nello studio 10 di Cologno Monzese la conferenza scivola via con al centro i temi televisivi, subito dopo a bordo campo l’amminsitratore delegato di Mediaset risponde ai quesiti più politici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
