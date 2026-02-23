Cristante avvisa la Juventus | Stiamo bene ma adesso si decide tutto e c’è lo sprint finale! Ora le partite valgono doppio

Cristante avvisa la Juventus: il motivo è la corsa serrata per il quarto posto, che si decide nelle ultime partite. La Roma si sente in forma, ma sa che ora ogni punto conta di più. Il centrocampista ha sottolineato che le prossime sfide sono decisive, con un ritmo più intenso e gare che valgono doppio. La squadra si prepara a mettere tutto in campo per affrontare lo sprint finale di campionato.

Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria contro la Cremonese del prossimo match con la Juventus. A DAZN dopo Roma Cremonese, Bryan Cristante ha parlato così in vista del match di domenica prossima contro la Juventus all’Olimpico, cruciale per la corsa al quarto posto. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE VITTORIA – « Sapevamo che era una partita importantissima, all’inizio non sembrava così, però anche vedendo un po’ i risultati della domenica, era importante portarla a casa». SCONTRO DIRETTO CON LA JUVE – « Stiamo bene, stiamo crescendo, stiamo facendo un ottimo campionato fino a qui, però sappiamo che adesso si decide, ora sono i punti importanti, adesso sono le partite che valgono doppio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Quando si parla di Cristante c'è come una sorta di moda nel criticarlo, nell'evidenziare le sue lacune piuttosto che i pregi. Detto che ovviamente può piacere o meno, secondo me le critiche che riceve spesso sono pretestuose, ingiustificate, frutto di pregiudizi. I - facebook.com facebook