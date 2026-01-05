Disastro Salernitana la voce dei tifosi | Mercato imbarazzante allenatore in confusione da esonerare

Dopo la sconfitta di Siracusa, i tifosi della Salernitana esprimono preoccupazione per la situazione della squadra. Critiche emergono sul mercato e sulla preparazione, con particolare attenzione alla fragilità della porta e alla difesa, che sembra non aver ancora trovato le soluzioni adeguate. La tensione cresce, e si discutono anche le scelte tecniche, tra cui l’eventuale sostituzione dell’allenatore.

La disastrosa partita di Siracusa scoperchia il pentolone dei compromessi: la Salernitana non ha un portiere saldo, non ha una difesa adeguata e soprattutto preparata, per caratteristiche, a giocare a quattro. Infatti i laterali, compreso Longobardi, ultimo arrivato, sono dei quinti e non dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Disastro Salernitana, la voce dei tifosi: Mercato imbarazzante, allenatore in confusione da esonerare.

