Disastro Salernitana la voce dei tifosi | Mercato imbarazzante allenatore in confusione da esonerare

Dopo la sconfitta di Siracusa, i tifosi della Salernitana esprimono preoccupazione per la situazione della squadra. Critiche emergono sul mercato e sulla preparazione, con particolare attenzione alla fragilità della porta e alla difesa, che sembra non aver ancora trovato le soluzioni adeguate. La tensione cresce, e si discutono anche le scelte tecniche, tra cui l’eventuale sostituzione dell’allenatore.

Salernitana, Nicola suona la carica: - A bordo del taxi che dopo l'allenamento lo ha riportato in albergo, Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha scritto la «letterina» mentre ha firmato cappellini e ... ilmattino.it

Salernitana, Varone: "I tifosi contano tanto. Sta nascendo un grande gruppo" - Intervistato questa mattina al termine dell'allenamento, il centrocampista della Salernitana Ivan Varone ha dichiarato quanto segue parlando da vero leader e da calciatore che desidera essere ... tuttomercatoweb.com

*Disastro Salernitana, brutto ko a Siracusa* I siciliani si impongono per 3-1 con le reti di Di Paolo, Contini e Candiano Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #granata #disastro #salernitana #siracusa #paolo #contini #cand - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.