Disastro Salernitana la voce dei tifosi | Mercato imbarazzante allenatore in confusione da esonerare
Dopo la sconfitta di Siracusa, i tifosi della Salernitana esprimono preoccupazione per la situazione della squadra. Critiche emergono sul mercato e sulla preparazione, con particolare attenzione alla fragilità della porta e alla difesa, che sembra non aver ancora trovato le soluzioni adeguate. La tensione cresce, e si discutono anche le scelte tecniche, tra cui l’eventuale sostituzione dell’allenatore.
La disastrosa partita di Siracusa scoperchia il pentolone dei compromessi: la Salernitana non ha un portiere saldo, non ha una difesa adeguata e soprattutto preparata, per caratteristiche, a giocare a quattro. Infatti i laterali, compreso Longobardi, ultimo arrivato, sono dei quinti e non dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: La Salernitana affonda a Benevento, la voce dei tifosi: "Che confusione"
Leggi anche: La Salernitana vince il derby, la voce dei tifosi: "Adesso conta il primato, a gennaio urge il mercato"
Disastro Salernitana, la voce dei tifosi: Mercato imbarazzante, allenatore in confusione da esonerare.
Disastro Salernitana, Esposito: "Intollerabile assistere a questi spettacoli, non meritiamo l'inferno della C" - Pesante sconfitta da parte della Salernitana nella gara di campionato contro il Siracusa. msn.com
Salernitana, Nicola suona la carica: - A bordo del taxi che dopo l'allenamento lo ha riportato in albergo, Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha scritto la «letterina» mentre ha firmato cappellini e ... ilmattino.it
Salernitana, Varone: "I tifosi contano tanto. Sta nascendo un grande gruppo" - Intervistato questa mattina al termine dell'allenamento, il centrocampista della Salernitana Ivan Varone ha dichiarato quanto segue parlando da vero leader e da calciatore che desidera essere ... tuttomercatoweb.com
*Disastro Salernitana, brutto ko a Siracusa* I siciliani si impongono per 3-1 con le reti di Di Paolo, Contini e Candiano Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #granata #disastro #salernitana #siracusa #paolo #contini #cand - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.