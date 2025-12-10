Marchisio dice la sua sulla corsa scudetto | Inter e Napoli davanti il Milan con Allegri può rientrare in corsa

Claudio Marchisio analizza la corsa scudetto, evidenziando come Inter e Napoli siano le principali favorite. L'ex centrocampista della Juventus sottolinea inoltre il ruolo di Allegri e del Milan, che potrebbe rientrare in corsa grazie a una crescita di forma e determinazione. Un'analisi approfondita sulla situazione attuale del campionato e le possibili evoluzioni.

Inter News 24 Marchisio scudetto tra pronostici e allenatori decisivi: l’ex centrocampista bianconero vede Inter e Napoli favorite per il titolo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e protagonista di tante stagioni vincenti in Serie A, ha detto la sua sulla corsa scudetto entrando nel merito delle principali contendenti. Un’analisi lucida, che mette al centro l’ Inter come riferimento tecnico del campionato, senza però sottovalutare il Napoli e il possibile rientro del Milan. Secondo Marchisio, i nerazzurri restano la squadra più completa per struttura della rosa, esperienza e continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marchisio dice la sua sulla corsa scudetto: «Inter e Napoli davanti, il Milan con Allegri può rientrare in corsa»

Marchisio: "Juventus, ci sono stati troppi cambiamenti". Poi dice la sua su Milan-Como - Claudio Marchisio è uno juventino dentro, uno che dopo aver dedicato la sua carriera ai bianconeri ne è rimasto legato e li segue ancora con entusiasmo.

