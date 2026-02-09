A Vedeseta, frazione di Lavina, le case e le strade si stanno lentamente muovendo verso il torrente Enna. Le crepe sono ovunque, sul pavimento delle vie e sui muri delle abitazioni. È un problema che si trascina da secoli, ma ora la situazione sembra peggiorare di giorno in giorno. La terra argillosa si sta sgretolando, rendendo difficile mantenere in piedi le strutture e garantire la sicurezza degli abitanti.

VEDESETA (Bergamo) Un problema vecchio di secoli ma sempre più evidente. Si aggravano i segni del dissesto idrogeologico a Lavina di Vedeseta, frazione della Val Taleggio dove i terreni su cui sono costruiti strade e case stanno scivolando verso il sottostante torrente Enna. Tutto il territorio è da sempre a rischio: il terreno, ricco di argillite e impregnato d’acqua, scorre su uno strato di roccia. Secondo un rapporto Ispra la frazione – 17 abitanti fissi ma più di cento padroni di casa che tornano in estate – è tra quelle più a rischio idrogeologico della Bergamasca. Manca un vero monitoraggio della situazione ma sono gli stessi abitanti a denunciare crepe e fessurazioni nelle case e sulla strada, sempre più numerose e importanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il paesino della Val Taleggio scivola sul fondo argilloso. Crepe in strada e nelle case

Approfondimenti su Vedeseta ValTaleggio

Nelle prossime due notti, la strada statale 659 in Val Formazza sarà chiusa al traffico per consentire controlli periodici delle gallerie.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vedeseta ValTaleggio

Argomenti discussi: Il paesino della Val Taleggio scivola sul fondo argilloso. Crepe in strada e nelle case; Con la ferrata delle Anguane la Val d'Astico è diventata famosa in tutto il Nord e non ha impatto invasivo sul paese. Marco Toldo e l'alpinismo come motore del territorio; Il borgo delle piramidi in Italia: hai letto bene, non devi più andare fino in Egitto per vederle; 30 anni da Il Ciclone, Pieraccioni: Sono passati veloci come i capelli di Carlo Conti.

Val Venosta, bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete rocciosa durante un pomeriggio di giocoCon lui un amichetto: durante l'arrampicata uno dei due è scivolato e è precipitato per alcuni metri, morendo sul colpo Un natale a lutto per il paesino di Laudes, in Val Venosta, dove ieri è morto un ... rainews.it

@ecomuseovaltaleggio Civiltà del Taleggio, dello Strachitunt e delle baite tipiche L’Ecomuseo Valtaleggio è il cuore della storia, della cultura e delle tradizioni di questa splendida valle. Ogni percorso, ogni borgo e ogni laboratorio racconta le radici di una co facebook