un avvallamento sul tetto chiusa in via precauzionale la chiesa di capannori

La chiesa di Capannori capoluogo, intitolata ai Santi Quirico e Giulitta, dovrà rimanere chiusa per qualche tempo per verificarne l’integrità strutturale. Una tegola che non ci voleva, specialmente a ridosso delle festività natalizie. Tutto è nato dalla scoperta, durante alcuni interventi di una manutenzione che avrebbe dovuto essere ordinaria, di un avvallamento sul tetto dell’edificio sacro. Gli operai che stavano eseguendo lavori di pulizia delle grondaie, hanno notato questa anomalia e, ovviamente, l’hanno subito segnalata. Dopo un sopralluogo eseguito da parte dei tecnici, è stata decisa l’immediata chiusura dell’immobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

