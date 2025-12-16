Fremantle Italia Daniela D’Antonio a capo di PR Communication & Marketing

© Lettera43.it - Fremantle Italia, Daniela D'Antonio a capo di PR, Communication & Marketing Dal primo gennaio Daniela D'Antonio assumerà l'incarico di Head of PR, Communication & Marketing di FremantleMedia Italia, società produttrice di programmi televisivi di successo come X Factor, Italia's Got talent e Un posto al sole. Il dipartimento seguirà tali attività per l'intera azienda e per tutte le label del gruppo, come Wildside, The Apartment e Pico Media. D'Antonio riporterà direttamente ad Alessandro Saba, co-ceo di FremantleMedia Italia. A sua volta guiderà un team composto da Federica Ceraolo (Head of Publicity), Chiara Friggi (Communication Manager), Martina Prosperi (Senior Marketing & PR Manager), Flavia Berruti (Marketing & PR Manager), Serena Catalano (Marketing & PR Specialist).

