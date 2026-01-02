Crans-Montana il giorno dopo l’inferno | cosa non ha funzionato nella notte che ha ucciso decine di ragazzi

A ventiquattro ore dalla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, il paese si confronta con le cause e le lacune che hanno portato alla perdita di decine di giovani. La notte fatale ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione dell’evento, lasciando un paese scosso e in cerca di risposte. Un’analisi obiettiva di quanto accaduto e delle sue conseguenze è fondamentale per comprendere le criticità emerse.

CRANS-MONTANA – A ventiquattr’ore dalla strage di Capodanno che ha trasformato un locale alla moda in una camera di morte, il silenzio che avvolge Crans-Montana pesa quasi quanto il fumo che ancora impregna il centro del resort. Il bilancio resta drammatico: almeno 47 morti, 115 feriti, molti dei quali in condizioni gravissime, e una comunità internazionale di famiglie sospese tra ospedali, obitori e centri di accoglienza, in attesa di un nome, di una conferma, di una fine all’incertezza. Tra loro anche l’Italia, con sei dispersi e tredici ricoverati, mentre proseguono i trasferimenti e le identificazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

