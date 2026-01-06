Crans-Montana il rischio incendio era noto Dalla scala tagliata alle porte non conformi e la schiuma sul soffitto | 10 anni di irregolarità

A Crans-Montana, in Svizzera, emergono dieci anni di irregolarità legate alla sicurezza antincendio, tra cui scale non conformi, porte non a norma e schiuma sul soffitto. Il 19 dicembre, Jacques Moretti aveva presentato una richiesta di ampliamento per il locale Constellation, gestito con la moglie Jessica Moric, evidenziando criticità che sollevano questioni sulla conformità alle norme di sicurezza.

Crans-Montana (Svizzera) – Il 19 dicembre Jacques Moretti aveva depositato in Comune una richiesta di ampliamento del Constellation, il locale che gestiva insieme alla moglie Jessica Moric. Volevano ampliare la veranda che s’affaccia su Rue Centrale. Quella che si vede nei filmati della tragica notte di Capodanno, avvolta da fumo e fiamme e da cui cercano di uscire i ragazzi in fuga dall’inferno del seminterrato del locale. Jacques e Jessica volevano anche eliminare un’uscita laterale. Dettagli svelati dalla Radiotelevisione svizzera RTS. Che riporta anche vecchi prospetti dell’edificio: la porta interna del bar è larga un metro e mezzo, con un’apertura non conforme, contraria alla direzione di fuga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

