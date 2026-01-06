Strage di Crans-Montana il video choc del 2019 | ‘Attenzione alla schiuma’ l’allarme ignorato sei anni prima

Nel 2019, un video ha evidenziato i rischi legati alla presenza di schiuma nel bar Le Constellation di Crans-Montana, ignorati all’epoca. Oggi, mentre la comunità piange le vittime della strage, si torna a riflettere sull’allarme lanciato anni prima e sulle eventuali responsabilità nel non aver agito tempestivamente. Un episodio che invita a considerare l’importanza della prevenzione e della corretta gestione delle emergenze.

Mentre Crans-Montana è ancora paralizzata dal dolore per la strage del bar Le Constellation, emerge un elemento destinato a pesare come una prova morale prima ancora che giudiziaria. Come riferito da BFMTV un video girato sei anni prima, nella notte di Capodanno 2019, mostra chiaramente che un allarme era già stato lanciato. A diffondere le immagini è l’emittente svizzera RTS, che ha riportato alla luce una scena oggi agghiacciante: un cameriere, in mezzo alla folla festante, urla più volte “Attenzione alla schiuma!”. Lo stesso materiale fonoassorbente oggi sospettato di aver innescato l’incendio che ha causato 40 morti e 116 feriti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

