Giovani morti sulle strade l’ora del lutto | Vicinanza a famiglie e comunità colpite

Due giovani hanno perso la vita in incidenti stradali nelle zone di Città di Castello e Capranica. Le comunità di Amelia e Giove sono sotto shock. La notizia ha colpito profondamente familiari, amici e residenti, che ora si stringono intorno alle famiglie di Giulio Carlaccini, 22 anni, e Marco Settimi, 39 anni. Le strade sono diventate il luogo di dolore e riflessione per tutti.

Le comunità di Amelia e Giove sotto choc per la scomparsa del 22enne Giulio Carlaccini e del 39enne Marco Settimi, vittime dei due incidenti stradali avvenuti nelle zone di Città di Castello e Capranica. " La comunità di Amelia è profondamente colpita dalla tragica scomparsa di Giulio – così in un post il sindaco Avio Proietti Scorsoni –, nostro giovane concittadino di 22 anni, venuto a mancare tragicamente questa mattina (sabato ndr) in seguito ad un incidente stradale. Una vita spezzata troppo presto, che lascia sgomenti e senza parole. In momenti come questi, il dolore è collettivo e attraversa l’intera città, che oggi si stringe con sincero affetto e rispetto attorno alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

