Ucciso il re del narcotraffico El Mencho ricercato numero uno al mondo Messico a ferro e fuoco | Non uscite

L’uccisione di El Mencho, noto come il re del narcotraffico e ricercato con una taglia di 15 milioni di dollari, ha provocato un’ondata di violenza in Messico. La sua morte ha portato a incendi dolosi, scontri armati e blocchi stradali diffusi tra le diverse regioni. Le forze dell’ordine hanno intercettato un’operazione che si è conclusa con il suo arresto, ma la situazione rimane tesa. La popolazione viene invitata alla prudenza e a non uscire di casa.

L'uccisone di El Mencho, leader del cartello Jalisco Nueva Generació su cui pendeva una taglia di 15 milioni di dollari, ha scatenato un'ondata di violenza in tutto il Paese con incendi, assalti armati e posti di blocco da parte dei cartelli. Anche la nostra Farnesina ha diramato un avviso ai cittadini italiani di evitare spostamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ucciso dall’esercito Nemesio “El Mencho” Oseguera, il re del narcotraffico tra Messico e Usa. Aveva una taglia da 15 milioni sulla sua catturaNemesio “El Mencho” Oseguera è stato ucciso durante un’operazione dell’esercito messicano, motivata dalla sua attività criminale.

Leggi anche: Ucciso "El Mencho", il capo del cartello della droga più violento del Messico. Scatta l'allerta in tutto il Paese

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Francesco Bacchi, chi era il giovane ucciso in discoteca (figlio del re delle scommesse locali); Kurt Cobain è stato ucciso? Intervista a Bryan Burnett, autore del nuovo studio; Caso Epstein, ex principe Andrea rilasciato dopo arresto; Catania, omicidio Santo Re, il Ministero dell’Interno non può essere citato a giudizio.

Ucciso dall’esercito Nemesio El Mencho Oseguera, il re del narcotraffico tra Messico e USA. Aveva una taglia da 15 milioni sulla sua catturaEx poliziotto messicano, Oseguera era diventato il leader del cartello di Jalisco, considerato il gruppo criminale più potente del paese e principale trafficante di cocaina verso gli Stati Uniti L'art ... msn.com

Messico nel caos, ucciso il ricercato numero uno dei narcos: scontri tra polizia e uomini del cartelloL'uccisione del leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Messico, il Cartello Jalisco Nueva Generacia (Cjng), sta provocando violenze e caos nello stato di Jalisco in Messico. L ... msn.com

Ucciso El Mencho, capo del narcotraffico di Jalisco: i dettagli sull’operazione in Messico x.com

La morte del signore della droga "El Mencho" scatena il caos in diverse città messicane Hanno ucciso Mencho, leader di uno dei cartelli più potenti del paese, stanno bruciando veicoli e chiudendo strade in tutto il paese, diversi stati sono in allarme rosso, s - facebook.com facebook