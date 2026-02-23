La Farnesina ha diffuso un avviso dopo le violenze in Messico causate dalla morte di “El Mencho”, leader del narcotraffico. Le tensioni sono aumentate nelle strade e nelle zone vicine alle operazioni di sicurezza. Le autorità locali cercano di contenere i disordini, ma molte aree sono state messe in stato di allerta. È consigliato ai turisti di evitare spostamenti non essenziali in alcune regioni del paese.

Violenze e disordini in Messico a seguito della morte di Nemesio Oseguera Cervantes, noto anche come "El Mencho", il re del narcotraffico su cui era stata messa una taglia da 15 milioni di dollari. In tutto il Paese si registrano incendi, caos e numerose vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa sta succedendo in Messico dopo l’uccisione di “El Mencho”, la Farnesina: “Evitare spostamenti”La morte di Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come

Le violenze in Messico dopo l’uccisione di “El Mencho”Il cartello che controllava una delle organizzazioni criminali più potenti del Messico ha reagito con violenza all’uccisione di “El Mencho”.

