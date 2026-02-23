Cosa resterà di queste Olimpiadi

Le Olimpiadi invernali di Torino 2006 sono terminate, perché si sono conclusi i giochi. La manifestazione ha attirato migliaia di spettatori e ha lasciato tracce evidenti nella città ospitante, come impianti sportivi ancora visibili in alcune zone. La fine dell’evento ha portato a un calo di visitatori e a cambiamenti nelle strutture utilizzate. Ora, Torino si prepara a affrontare le sfide di questa nuova fase post-giochi.

Avevo undici anni quando mi accorsi che le Olimpiadi invernali di Torino 2006 non sarebbero durate per sempre. Mancava ancora qualche giorno al termine delle gare, ma dentro di me già sapevo che stava per finire tutto. E nel momento stesso in cui l’avevo realizzato, tutto era già finito, come la malinconia che annulla gli ultimi giorni di vacanza. I Giochi erano stati assegnati a Torino sette anni prima: il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi mi aveva accompagnato per la quasi totalità della mia esistenza, ed ora, senza che nessuno si fosse premurato di avvisarmi, stava finendo tutto. Io e Torino dovevamo cominciare ad accettarlo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Fabbri polemico: "Cosa rimarrà a Milano di queste Olimpiadi?"Fabrizio Fabbri, pattinatore nato a Milano nel 1988, ha criticato le Olimpiadi che si sono svolte in città.

Lo spettacolo dolceamaro dell’hockey a Milano: cosa resterà dopo le Olimpiadi?A Milano, l’hockey si è svolto all’Arena Santa Giulia, lasciando dietro di sé un’atmosfera di cemento e speranze.

Olimpiadi Milano-Cortina, cosa resterà dei Cinque cerchi

