Fabbri polemico | Cosa rimarrà a Milano di queste Olimpiadi?
Fabrizio Fabbri, pattinatore nato a Milano nel 1988, ha criticato le Olimpiadi che si sono svolte in città. Secondo lui, molte strutture costruite per l’evento rischiano di restare inutilizzate. Fabbri si chiede cosa rimarrà di queste Olimpiadi, al di là delle emozioni vissute. La sua domanda riguarda soprattutto il futuro delle strutture sportive e il loro utilizzo dopo le competizioni. La sua voce si aggiunge al dibattito sulla reale utilità delle opere realizzate per l’evento. Ora si aspetta una risposta dal Comune di Milano.
Il pattinatore classe 1988, nato proprio a Milano, dice la sua: "Cosa resterà, al di là delle emozioni? Quali strutture?". Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 febbraio in DIRETTA: si avvicina il momento di Guignard/FabbriQuesta mattina inizia la giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 febbraio in DIRETTA: in gara Guignard/Fabbri. Mosaner/Constantini sconfitti in semifinaleQuesta mattina, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo con le gare in corso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Dopo lo sgombero delle torri A e C del Grattacielo, concluso giovedì 12 febbraio, la tensione si è spostata dai piani dell'edificio ai social network. Al centro della polemica, due fotografie pubblicate dal sindaco Alan Fabbri nei commenti al proprio post serale facebook