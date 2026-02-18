Fabbri polemico | Cosa rimarrà a Milano di queste Olimpiadi?

Fabrizio Fabbri, pattinatore nato a Milano nel 1988, ha criticato le Olimpiadi che si sono svolte in città. Secondo lui, molte strutture costruite per l’evento rischiano di restare inutilizzate. Fabbri si chiede cosa rimarrà di queste Olimpiadi, al di là delle emozioni vissute. La sua domanda riguarda soprattutto il futuro delle strutture sportive e il loro utilizzo dopo le competizioni. La sua voce si aggiunge al dibattito sulla reale utilità delle opere realizzate per l’evento. Ora si aspetta una risposta dal Comune di Milano.