Lo spettacolo dolceamaro dell’hockey a Milano | cosa resterà dopo le Olimpiadi?

A Milano, l’hockey si è svolto all’Arena Santa Giulia, lasciando dietro di sé un’atmosfera di cemento e speranze. La struttura, recentemente costruita per le Olimpiadi, ora mostra segni di usura e abbandono. Dentro, la luce intensa illumina le tribune vuote, mentre il rumore dei pattini sulla pista riecheggia tra le pareti fredde. I ricordi di gare emozionanti si mescolano alle promesse di un futuro che ancora deve arrivare. La domanda rimane: cosa resterà di questo impianto dopo l’evento olimpico?

All’ Arena Santa Giulia l’aria sa di cemento e vernice, di plastica nuova e promesse. Dentro l’impianto la luce è bianca, quasi feroce al cospetto della muraglia di pubblico. Il ghiaccio brilla, le lame scavano solchi invisibili, i corpi si urtano, il pubblico trattiene il fiato. Poi canta, balla, urla. È uno spettacolo antico e insieme straniero, eppure familiare. L’ hockey a Milano è stato un passatempo e un collante sociale, un rito di quartiere quando la città si riconosceva ancora nei suoi palazzi e palazzetti. Ora è tornato, per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, fino a domenica 22 febbraio, quando la finale maschile chiuderà i Giochi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Milano Cortina 2026, la vera partita è dopo: cosa resterà davvero delle Olimpiadi

Lo spettacolo delle stelle dell'hockey

