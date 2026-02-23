Le mazzette e il business sui morti all' obitorio del Cervello | misure cautelari anche per 4 impresari funebri

Le indagini hanno scoperto che alcuni impresari funebri pagavano denaro per ottenere favori all'obitorio del Cervello. La causa principale è la volontà di accelerare le pratiche di rilascio delle salme o facilitare la gestione dei defunti prima dei funerali. Sono state emesse misure cautelari nei confronti di quattro professionisti, coinvolti in pagamenti di somme che variavano tra 10 e 100 euro. La vicenda riguarda un mercato nero che sfrutta la sofferenza delle famiglie.

Avrebbero pagato 10, 20, 50 o 100 euro per accelerare le pratiche di rilascio delle salme, ma anche per essere agevolati nella gestione dei defunti in vista dei funerali. Un presunto giro di mazzette all'obitorio dell'ospedale Cervello che ha già fatto finire agli arresti domiciliari tre impiegati della struttura sanitaria, di cui però gli impresari funebri sarebbero stati il motore. E infatti, proprio per questo, adesso per quattro imprenditori del settore è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In prima battuta, l'11 febbraio scorso, sono stati arrestati Vincenzo Romano, Giuseppe Suriano e Onofrio Leonardo, tutti in servizio nell'ospedale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Mazzette sui morti al Policlinico di Palermo: le tariffe e le minacce agli imprenditori funebri dell'AgrigentinoUn grave scandalo emerge dall'obitorio del Policlinico di Palermo, dove sarebbero state praticate estorsioni e tariffe illecite per servizi funerari.

MAZZETTE E TANGENTI NEGLI OBITORI DI PALERMO Dopo il Policlinico scatta il blitz anche all’Ospedale Cervello Articolo di Antonino Piscitello Nuova bufera giudiziaria sulla gestione delle salme negli obitori di Palermo. Gli agenti della sezione anticorruzi - facebook.com facebook