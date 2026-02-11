Corruzione sul caro estinto anche all’ospedale Cervello tre arresti a Palermo

Tre persone sono finite in manette all’ospedale Cervello di Palermo, coinvolte in un caso di corruzione legato ai servizi funebri. Gli agenti hanno scoperto un sistema di tangenti per ottenere favori o priorità nella gestione delle pratiche. Le indagini sono partite dopo alcune denunce e hanno portato all’arresto di tre soggetti, ora accusati di aver approfittato della loro posizione per arricchirsi. La vicenda ha sollevato polemiche tra i familiari delle vittime, che si sono sentiti ingiustamente coinvolti.

Corruzione sul caro estinto, indagati alla camera mortuaria dell'ospedale Cervello: tre arresti a Palermo. Palermo, 11 febbraio 2026 – Un'indagine della polizia di Palermo ha portato all'arresto di tre dipendenti della camera mortuaria dell'ospedale Cervello, accusati di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione per accelerare le pratiche di rilascio delle salme e indirizzare le famiglie verso specifiche imprese funebri. L'inchiesta, coordinata dalla Procura, si inserisce in un filone più ampio sulle irregolarità legate al cosiddetto "caro estinto" già emerso in altre strutture ospedaliere della città.

