Fermati fuori dal casello autostradale con cinque chili di hashish nel bagagliaio | arrestati due pusher

OSIMO – A insospettire gli agenti, il movimento di una macchina appena uscita dallo svincolo autostradale di Ancona Sud-Osimo, che ha portato la pattuglia a procedere al controllo del veicolo all’interno del quale sono stati trovati cinque chili di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio del 28. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

