Jazz al Moro la reunion dei talenti salernitani con i Sajarè Collective

Da salernotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 gennaio al Moro di Cava de' Tirreni si svolgerà il concerto del Sajarè Collective, formazione composta da talenti jazz salernitani. L'evento rappresenta una reunion di musicisti locali, offrendo un'occasione per ascoltare musica jazz dal vivo in un ambiente intimo e accogliente. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica e alla scena jazz della zona.

Venerdì 9 gennaio, presso il locale Il Moro di Cava de'Tirreni (Corso Umberto I), si tiene il concerto del "Sajarè Collective - Salerno Jazz Reunion". L'evento, inserito nel cartellone della rassegna "Gennaio in jazz", avrà inizio alle ore 22.30.Il concertoIl progetto "Sajarè Collective" nasce. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

jazz al moro la reunion dei talenti salernitani con i sajar232 collective

© Salernotoday.it - Jazz, al Moro la reunion dei talenti salernitani con i Sajarè Collective

Leggi anche: Breathe, il nuovo album dei Cappuccio Collective Smooth tra smooth jazz e pop

Leggi anche: Cappuccio Collective Smooth, con Breathe il jazz accarezza il pop

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

jazz moro reunion talentiJazz, al Moro la reunion dei talenti salernitani con i Sajarè Collective - Venerdì 9 gennaio, presso il locale Il Moro di Cava de'Tirreni (Corso Umberto I), si tiene il concerto del "Sajarè Collective - salernotoday.it

jazz moro reunion talenti“Sajarè Collective – Salerno Jazz Reunion” il 9 gennaio a ” IL MORO” di Cava de’Tirreni - Un imperdibile réunion, venerdì 09 gennaio a "Il Moro "di Cava de'Tirreni. napolivillage.com

Al Moro di Cava dè Tirreni dieci musicisti in concerto con la “Salerrno Reunion Jazz Band” - CAVA DEI TIRRENI – Un concerto che metterà assieme un gruppo di amici e di straordinari musicisti che hanno fatto la storia del jazz italiano ed internazionale, che si ritroveranno venerdì 31 gennaio ... napolivillage.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.