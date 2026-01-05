Jazz al Moro la reunion dei talenti salernitani con i Sajarè Collective
Il 9 gennaio al Moro di Cava de' Tirreni si svolgerà il concerto del Sajarè Collective, formazione composta da talenti jazz salernitani. L'evento rappresenta una reunion di musicisti locali, offrendo un'occasione per ascoltare musica jazz dal vivo in un ambiente intimo e accogliente. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica e alla scena jazz della zona.
Venerdì 9 gennaio, presso il locale Il Moro di Cava de'Tirreni (Corso Umberto I), si tiene il concerto del "Sajarè Collective - Salerno Jazz Reunion". L'evento, inserito nel cartellone della rassegna "Gennaio in jazz", avrà inizio alle ore 22.30.Il concertoIl progetto "Sajarè Collective" nasce. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
