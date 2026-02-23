Kim rieletto leader Partito Lavoratori
Kim Jong Un è stato riconfermato leader del Partito dei Lavoratori durante il congresso che si tiene a Pyongyang, dopo aver ottenuto il sostegno della maggioranza dei membri. La decisione deriva dalla tradizione di conferma del capo del partito, consolidando la sua posizione al vertice del potere. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti provenienti da tutta la Corea del Nord, che hanno applaudito alla scelta. La conferma avviene in un momento di tensioni internazionali crescenti.
5.00 Il leader nord coreano,Kim Jong Un è stato riconfermato segretario generale del Partito dei Lavoratore durante il congresso (iniziato il 19 febbraio 2026 a Pyongyang), come da prassi dinastica. Un evento rituale che si celebra ogni 5 anni per pura formalità. Lo riporta l'agenzia di stampa statale KCNA secondo la quale l'elezione è avvenuta "all'unanimità" e con "volontà incollabile dei delegati",come da prassi della propaganda nordcoreana per celebrare il culto della persona. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Corea del Nord, Kim Jong Un apre il congresso del Partito dei LavoratoriKim Jong Un ha inaugurato il congresso del Partito dei Lavoratori, un evento che si svolge a Pyongyang.
Al congresso del partito Kim prepara il dopo-Kim. Ecco perchéKim Jong Un guida il congresso del Partito dei Lavoratori, che riunisce circa cinquemila delegati in un momento cruciale.
Speaker Seah Kian Peng on vacancy for position of Leader of the Opposition
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il nordcoreano Kim Jong Un rieletto capo del Partito dei Lavoratori.
Kim Jong-un, la figlia al mausoleo di famiglia per la prima volta. Attesa per il congresso del partito: «Sarà lei l'erede»Kim Ju-ae, figlia del leader nordcoreano Kim Jong-un, per la prima volta - almeno ufficialmente - al mausoleo di famiglia a Pyongyang. Immagini diffuse dai media ufficiali nordcoreani la ritraggono ... ilmessaggero.it
Corea del Nord, Kim Jong Un apre il congresso del Partito dei LavoratoriCorea del Nord, Kim Jong Un apre il congresso del Partito dei Lavoratori ... msn.com
Corriere della Sera. . La Corea del Nord ha organizzato una gigantesca esibizione di lanciarazzi multipli all'esterno della sede storica del Congresso del Partito dei Lavoratori. Kim Jong Un, in un discorso tenuto durante l'evento, ha affermato che il nono congr - facebook.com facebook