Kim rieletto leader Partito Lavoratori

Kim Jong Un è stato riconfermato leader del Partito dei Lavoratori durante il congresso che si tiene a Pyongyang, dopo aver ottenuto il sostegno della maggioranza dei membri. La decisione deriva dalla tradizione di conferma del capo del partito, consolidando la sua posizione al vertice del potere. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti provenienti da tutta la Corea del Nord, che hanno applaudito alla scelta. La conferma avviene in un momento di tensioni internazionali crescenti.