corea del nord kim jong un apre il congresso del partito dei lavoratori

Kim Jong Un ha inaugurato il congresso del Partito dei Lavoratori, un evento che si svolge a Pyongyang. La decisione di riunirsi in questa occasione deriva dalla necessità di pianificare le strategie del Paese per il futuro. Durante l’incontro, si discute anche di nuove riforme economiche e di rafforzare le alleanze internazionali. Quasi duemila delegati provenienti da tutto il Nordcorea partecipano alla riunione, che si tiene nel grande centro congressi di Pyongyang. La giornata segna un momento cruciale per la leadership del Paese.

La Corea del Nord ha aperto il suo evento politico più importante in cui il leader Kim Jong Un dovrebbe delineare la sua agenda di politica interna ed estera per i prossimi cinque anni. L’emittente statale KRT ha mostrato il video del nono congresso del Partito dei Lavoratori al potere nel Nord, iniziato giovedì. I media nordcoreani non ne hanno parlato il giorno stesso dell’accaduto, bensì il giorno dopo, ma al giorno d’oggi è normale nella Corea del Nord. Kim Jong Un ha tenuto un discorso di apertura relativamente breve, in cui ha menzionato i problemi del passato e ha affermato che ora l’economia sta andando meglio.🔗 Leggi su Lapresse.it

