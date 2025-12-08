Coppa del Mondo sci alpino St Moritz 2025 | programma orari tv streaming Finalmente discesa e superG!

Il grande circo della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 torna in Europa. Il settore femminile riparte da Sankt Moritz, località nella quale è in programma un intenso fine settimana di gare. La stagione delle discipline veloci prende il via con l’esordio delle specialiste di discesa libera e SuperG. Ad aprire le danze saranno le discesiste. Si parte mercoledì 10 dicembre con la prima di due prove consecutive, test utili a rifinire ulteriormente il proprio stato di forma e a saggiare le condizioni della pista. Venerdì 12, orario di inizio alle 10:15, sarà il momento della prima gara stagionale di una specialità nella quale lo scorso anno ha trionfato l’inarrestabile Federica Brignone, in recupero dopo il grave infortunio subito ad aprile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino St. Moritz 2025: programma, orari, tv, streaming. Finalmente discesa e superG!

Scopri altri approfondimenti

I sigilli alla pista da sci di Livigno? “Indagini su un’area limitata. Debutteremo in Coppa del Mondo”

Coppa del mondo baristi: una sfida all’ultimo caffè

Coppa del mondo sci alpino femminile, oggi slalom Levi: a che ora e dove vederlo in diretta tv

Nelle 63 competizioni di Coppa del Mondo delle discipline olimpiche invernali disputate nella prolifica passata settimana, gli atleti azzurri hanno ottenuto 46 presenze nelle prime dieci posizioni, tra cui spiccano 4 vittorie, 13 podi complessivi e 4 quarti posti. Il r - facebook.com Vai su Facebook

Svelati i gironi della Coppa del Mondo: se si qualifica l'Italia giocherà nel Gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera Il sorteggio ? tinyurl.com/4tmbk3au #FIFAWorldCup #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro Vai su X

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin sempre al comando - La statunitense Mikaela Shiffrin resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025- Come scrive oasport.it

Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 femminile, a St. Moritz la discesa e il super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta - Dal 12 al 14 dicembre per la sesta tappa la Coppa del mondo di sci alpino donne 2025/26 torna in Europa, a St Moritz: scopri chi sarà in pista per l’Italia e dove vedere le gare. Lo riporta olympics.com

Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Tremblant: risultati e classifica dello slalom gigante femminile LIVE - Continua in Canada la Coppa del mondo di sci alpino femminile: a Tremblant, il circo bianco scende in pista per un doppio appuntamento con lo slalom gigante. Segnala olympics.com