Coppa del Mondo sci alpino St Moritz 2025 | programma orari tv streaming Finalmente discesa e superG!

Il grande circo della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 torna in Europa. Il settore femminile riparte da Sankt Moritz, località nella quale è in programma un intenso fine settimana di gare. La stagione delle discipline veloci prende il via con l’esordio delle specialiste di discesa libera e SuperG. Ad aprire le danze saranno le discesiste. Si parte mercoledì 10 dicembre con la prima di due prove consecutive, test utili a rifinire ulteriormente il proprio stato di forma e a saggiare le condizioni della pista. Venerdì 12, orario di inizio alle 10:15, sarà il momento della prima gara stagionale di una specialità nella quale lo scorso anno ha trionfato l’inarrestabile Federica Brignone, in recupero dopo il grave infortunio subito ad aprile. 🔗 Leggi su Oasport.it

