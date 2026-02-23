Coppa del Mondo sci alpino Garmisch Partenkirchen 2026 | programma orari tv streaming Spazio alle prove veloci

La Coppa del Mondo di sci alpino a Garmisch Partenkirchen ha attirato molti appassionati grazie alle prove veloci in programma. Le gare si svolgono sulle piste innevate e vengono trasmesse in diretta tv e streaming. Gli atleti si sfidano per conquistare punti importanti in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Gli appassionati seguono con interesse ogni manche, sperando in sorprese e performance di livello. La competizione prosegue con entusiasmo e adrenalina.

La rassegna olimpica è stata definitivamente archiviata, adesso è il momento di voltare pagina e ripartire. La Coppa del Mondo di sci alpino torna protagonista e con il settore maschile sceglie la storica Garmisch-Partenkirchen per un fine settimana dedicato alle prove veloci. In programma la discesa libera di sabato 28 e il SuperG di domenica 1 marzo. Per entrambe le gare la partenza è prevista alle 11:45. A Bormio ha vinto tre medaglie, due argenti e un bronzo, eppure Marco Odermatt è tornato a casa da grande deluso per l’esito di un’Olimpiade nella quale partiva da grande favorito. Il fuoriclasse elvetico è già pronto a rilanciarsi e ad imporre il sigillo della matematica sulla vittoria della classifica generale e su quella delle tre coppe di specialità nelle quali è saldamente al comando. 🔗 Leggi su Oasport.it

Coppa del Mondo di sci alpino a Garmisch-Partenkirchen 2026: calendario, dirette TV e streaming, focus sulle discipline velociLa Coppa del Mondo di sci alpino a Garmisch-Partenkirchen nel 2026 si avvicina, attirando l’attenzione per le gare veloci in programma.

